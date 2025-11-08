Anticipo Serie A Parma-Milan 2-2
22.45 Finisce 2-2 l'anticipo del Tardini tra il Parma e il Milan. I rossoneri agganciano così il Napoli in vetta. Il Milan sblocca la gara già al 12' con Saelemaekers che sorprende Suzuki con un sinistro da fuori area.Ancora protagonista Saelemaekers che si procura un rigore (Di Bello, richiamato al Var, conferma) che Leao trasforma (25'). A fine 1° tempo il Parma accorcia con una perla di Bernabè (46').Nella ripresa il Parma crea tanto,colpisce un palo (Pellegrino al 61') e poi fa 2-2 col colpo di testa di Delprato (62'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
