Dazn ha annunciato una novità importante per gli utenti: la possibilità di avere un abbonamento gratis, ecco come attivarlo Buone notizie per gli utenti di DAZN, che oggi possono usufruire di un abbonamento gratuito. DAZN è l’emittente che trasmette in esclusiva tutte le partite di Serie A, oltre a quelle di Serie B e numerosi altri canali di intrattenimento che hanno come punto focale lo sport. Tuttavia, la piattaforma richiede solitamente la sottoscrizione di un abbonamento dal costo piuttosto oneroso. Questa volta, però, ci sarebbe una novità importante, che riguarda una modalità di sottoscrizione gratuita: una vera e propria svolta per gli utenti che amano seguire il calcio e gli altri sport, grazie a un’opzione free. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Annuncio Dazn, abbonamento gratis: ecco come attivarlo