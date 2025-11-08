Annullato il decreto di sequestro Venditti attacca i pm di Pavia | Atti falsificati per denigrarmi

“Sistema Pavia”, la replica del procuratore Civardi: ci diffama. L’ex carabiniere Scoppetta chiede lo spostamento del processo Clean 1: “Non può avere un dibattimento sereno e imparziale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Annullato il decreto di sequestro, Venditti attacca i pm di Pavia: “Atti falsificati per denigrarmi”

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro. Ecco le motivazioni dei giudici

TRIBUNALE DEL RIESAME ANNULLA SEQUESTRO A GIUSEPPE D'AURIA Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Giuseppe D'Auria, coinvolto...

Il Riesame annulla i sequestri ai pm Venditti e Mazza indagati per corruzione nell'inchiesta sul "Sistema Pavia" - Per l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, arriva – in meno di un mese – un'altra pronuncia a lui favorevole.

Annullato (di nuovo) il sequestro per l'ex procuratore Mario Venditti: è indagato per corruzione nel caso di Garlasco - Il provvedimento del tribunale del Riesame di Brescia riguarda un'altra inchiesta in cui è coinvolto, ma che vede sempre al centro il "sistema Pavia"

Il Riesame annulla i sequestri degli smartphone dei pm Venditti e Mazza - Ma i cellulari e i pc dell'ex procuratore aggiunto di Pavia rimangono sotto chiave: ecco perché