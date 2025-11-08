Angelo Branduardi ricoverato annullato il concerto del 9 novembre

Ildifforme.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un malore, Angelo Branduardi è stato ricoverato in provincia di Verona e si è in attesa degli esiti, ma nel frattempo il suo concerto di domani è stato annullato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

