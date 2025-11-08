Ancora un’aggressione al personale sanitario | 33enne arrestato

Bolognatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un’aggressione nei confronti del personale sanitario. Questa volta è toccato ai medici e alle guardie giurate in servizio all’ospedale Maggiore di Bologna. I fatti, riferisce la questura di Bologna, sono avvenuti all’alba di oggi, sabato 8 novembre.La segnalazione è avvenuta grazie al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

