Successo internazionale per Anas, Gruppo FS Italiane: con il progetto di Piazza Pia a Roma si è aggiudicata nell'undicesima edizione del THE PLAN Award 2025 l'autorevole premio internazionale annuale di eccellenza in architettura, interior design e pianificazione urbana. Il progetto Anas di Piazza Pia ha conquistato il primo posto nella categoria internazionale Public Space. Il premio conferito ad Anas, quale soggetto attuatore e responsabile dell'intervento, testimonia la qualità e l'impatto urbanistico del progetto, un'opera di fondamentale importanza per la città di Roma: mira a ricucire il tessuto urbano tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, migliora la fruibilità di uno degli snodi centrali della Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anas vince il prestigioso the Plan Award 2025 con il progetto di Piazza Pia a Roma