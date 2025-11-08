amici 25 puntata 9 novembre con annalisa e ornella vanoni

Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, saranno ospiti in studio Annalisa e Ornella Vanoni. Domani 9 novembre alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show Amici. In puntata a giudicare la sfida di Maria Rosaria la ballerina di danze latino americane Francesca Tocca. In studio a giudicare la gara di canto: un’icona della musica italiana, la straordinaria e immensa artista Ornella Vanoni e la cantautrice multiplatino e regina del pop italiano Annalisa che presenta anche il suo nuovo singolo Esibizionista. A valutare la gara di ballo: Virna Toppi, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

