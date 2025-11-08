Amici 25 puntata 9 novembre con Annalisa e Ornella Vanoni
Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, saranno ospiti in studio Annalisa e Ornella Vanoni. Domani 9 novembre alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show Amici. In puntata a giudicare la sfida di Maria Rosaria la ballerina di danze latino americane Francesca Tocca. In studio a giudicare la gara di canto: un’icona della musica italiana, la straordinaria e immensa artista Ornella Vanoni e la cantautrice multiplatino e regina del pop italiano Annalisa che presenta anche il suo nuovo singolo Esibizionista. A valutare la gara di ballo: Virna Toppi, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
Scatti dalla puntata #seiolavoro di oggi, realizzata con gli amici di Villa Chiara Una sola parola Grazie ! - facebook.com Vai su Facebook
Valentina sta preparando una canzone per la prossima puntata e… #Amici25 - X Vai su X
Amici 25, anticipazioni speciale 9 novembre: Celentano esce furiosa, voto 10 per Riccardo - La maestra Celentano lascerà infastidita lo studio sul finire della settima puntata di Amici, già registrata ma in onda domenica 9 novembre ... Riporta it.blastingnews.com
Amici 25, anticipazioni 9 novembre: nessuna eliminazione, ma il destino di Opi è sempre più incerto - Amici 25 anticipazioni 9 novembre: nessun eliminato, Opi e Paola a rischio. Da mam-e.it
Amici 25: anticipazioni e momenti imperdibili della puntata del 9 novembre - L'ultima edizione di Amici 25 ha suscitato emozioni intense e presentato sfide sorprendenti. Lo riporta notizie.it