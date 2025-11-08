Alpinista vicentino ritrovato morto in montagna | scalava in solitaria

È stato ritrovato senza vita il corpo di un alpinista 53enne di Valdagno in provincia di Vicenza. A far scattare l’allarme la compagna che attendeva il suo rientro. Avendo provato a chiamare più volte l’uomo senza ricevere risposta, la donna ha chiesto aiuto dopo essersi recata nel luogo abitualmente frequentato dall’alpinista e aver trovato la sua macchina parcheggiata fuori dal Rifugio Campogrosso. Sul posto, le squadre del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno e Schio hanno iniziato a perlustrare l’area finché i soccorritori non hanno ritrovato degli oggetti appartenenti all’uomo sotto la parete del Cornetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alpinista vicentino ritrovato morto in montagna: scalava in solitaria

