Allerta meteo di livello Giallo per temporali in Campania | le previsioni

Salernotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata emanata una nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dal primo pomeriggio di oggi e insisterà prevalentemente sulla fascia costiera. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

