Allerta meteo di livello Giallo per temporali in Campania | le previsioni
E' stata emanata una nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dal primo pomeriggio di oggi e insisterà prevalentemente sulla fascia costiera. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
? ALLERTA METEO GIALLA dalle ore 14:00 del 07.11.2025 per le successive 18 ore ? Rischio atteso: vento, rischio idrogeologico per temporali Evento previsto: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, scatta l'allerta meteo di livello giallo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali. Segnala msn.com
Allerta meteo gialla in Campania fino alle 15 di domenica: pioggia e temporali - In una nota stampa la Protezione Civile della Regione Campania spiega che «in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello ... Scrive msn.com
Campi Flegrei, confermata l’allerta gialla: cosa prevede e cosa cambia per i cittadini - Campi Flegrei, la Protezione Civile conferma l’allerta gialla: scatta la fase 2 di attenzione. Secondo meteo.it