Allarme incendio fuori da ‘La Meridiana’ Spento prima dell’arrivo dei pompieri

Siena, 8 novembre 2025 – “Quando si è sviluppato l’incendio, mercoledì sera, saranno state le 20.30, c’era il cambio di turno del laboratorio teatrale. Facciamo lezione dalle 18.30 alle 20 e poi dalle 20.30 appunto alle 22. Mentre stavo parcheggiando, sento una mia amica che urla. Grida. Esco e mi informa delle fiamme. Aveva preso fuoco il cestino sotto le scale dell’ingresso principale”. Inizia così il racconto di Gaia Del Vecchio, attrice ed insegnante di ’Aresteatro’ che ha vissuto in diretta, insieme ad altre persone, quanto accaduto al centro civico ’La Meridiana’ a San Miniato dove fanno base molte attività, sia sportive (vedi la ginnastica dolce) che culturali e ludiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

