Alex Marquez vince la Sprint Race del GP Portogallo davanti ad Acosta e Bezzecchi Bagnaia chiude 8°

Alex Marquez vince la gara Sprint in Portogallo per il GP di Portimao. Alle sue spalle si è piazzato Acosta che ha chiuso in seconda posizione. Terzo invece Bezzecchi protagonista di un'ottima gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

#MotoGP Marco #Bezzecchi (Aprilia) conquista la #pole nel Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao, umido per la pioggia notturna, ha preceduto Acosta (KTM) e Quartararo (Yamaha); 4° Bagnaia (Ducati), 5° Alex Marquez (Ducati Team Gresini). - facebook.com Vai su Facebook

Capolavoro Bezzecchi: è sua la pole a Portimão! Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez #PortugueseGP - X Vai su X

Alex Marquez vince la Sprint Race del GP Portogallo davanti ad Acosta e Bezzecchi. Bagnaia chiude 8° - Alle sue spalle si è piazzato Acosta che ha chiuso in seconda posizione. Da fanpage.it

MotoGp, oggi la gara Sprint del Gran Premio del Portogallo: gli orari e dove vederle in diretta - Nicolò Bulega, vice campione del mondo Superbike, fa il suo esordio nella classe regina sostituendo Marc Marquez in Ducati ... Segnala today.it

MotoGP | GP Malesia Sprint Race, vince Bagnaia, Alex Marquez è vice campione: gli highlights [VIDEO] - Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Malesia. Da motograndprix.motorionline.com