Al Mayer di Firenze le ustioni si curano senza bisturi
AGI - G. ha dodici anni. Un pomeriggio, a causa dell'esplosione di un flacone contenente una sostanza infiammabile, si è innescato un incendio che le ha lasciato ustioni sul 30% del corpo. Dopo diverse settimane di ricovero al Meyer, ha da poco fatto ritorno alla sua vita normale, grazie all'intervento degli specialisti del Centro ustioni del Meyer guidati da Flavio Facchini, che hanno usato su di lei un trattamento innovativo, a base di bromelina, che negli ultimi 12 mesi, ha già permesso di trattare con successo circa 80 bambini ustionati senza ricorrere al bisturi. Il trattamento, dopo una prima fase sperimentale, è stato autorizzato dall'Aifa, nel 2024, anche per l'età pediatrica: il Meyer è stata la prima realtà pediatrica a introdurlo e viene utilizzato con successo da circa un anno. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
"NUOVO CENTRO MAYER DI MALFATTI DANIELE E C. S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Questa è l’equipe di Otorinolaringoiatria pediatrica guidata dal professor Franco Trabalzini, che ha realizzato un intervento destinato a entrare nella storia della medicina. Al nostro ospedale Meyer di Firenze è stato eseguito con successo il primo impianto cocl - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, a 12 anni ustionata su tutto il corpo: all'ospedale Meyer la curano grazie all'ananas - Invece degli innesti di pelle, i medici dell'ospedale pediatrico usano la bromelina, sostanza estratta d ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Al Meyer 80 bambini ustionati curati senza chirurgia grazie all’ananas - L'ospedale pediatrico fiorentino è il primo in Italia a utilizzare il trattamento con la bromelina, una sostanza estratta dall'ananas: così è stata curata con successo anche una 12enne ustionata sul 3 ... Scrive intoscana.it
Cure senza bisturi per i bimbi ustionati, al Meyer si può - FIRENZE: Al Centro ustioni dell'ospedale pediatrico toscano gli specialisti impiegano un trattamento a base di bromelina. Come scrive toscanamedianews.it