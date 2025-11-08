al mayer di firenze le ustioni si curano senza bisturi

AGI - G. ha dodici anni. Un pomeriggio, a causa dell'esplosione di un flacone contenente una sostanza infiammabile, si è innescato un incendio che le ha lasciato ustioni sul 30% del corpo. Dopo diverse settimane di ricovero al Meyer, ha da poco fatto ritorno alla sua vita normale, grazie all'intervento degli specialisti del Centro ustioni del Meyer guidati da Flavio Facchini, che hanno usato su di lei un trattamento innovativo, a base di bromelina, che negli ultimi 12 mesi, ha già permesso di trattare con successo circa 80 bambini ustionati senza ricorrere al bisturi. Il trattamento, dopo una prima fase sperimentale, è stato autorizzato dall'Aifa, nel 2024, anche per l'età pediatrica: il Meyer è stata la prima realtà pediatrica a introdurlo e viene utilizzato con successo da circa un anno. 🔗 Leggi su Agi.it

