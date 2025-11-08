Akinsanmiro Pisa le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese | le ultime
Akinsanmiro Pisa: infortunio alla spalla, un duro colpo per i nerazzurri toscani. La speranza di Gilardino è quello di recuperarlo presto. Brutte notizie per il Pisa: il giovane talento Ebenezer Akinsanmiro sarà costretto a fermarsi dopo l’infortunio riportato durante la gara contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il centrocampista nigeriano, tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pisa, dopo Cuadrado si ferma anche Akinsanmiro - Attorno al minuto sessanta della sfida dei nerazzurri contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di ... Segnala gianlucadimarzio.com
FLASH | Infortunio Cuadrado e non solo, doppia tegola per Gilardino in Pisa-Cremonese! - Tornato titolare per la seconda volta in stagione, Pisa- Da fantamaster.it