Akinsanmiro Pisa le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese | le ultime

Calcionews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Akinsanmiro Pisa: infortunio alla spalla, un duro colpo per i nerazzurri toscani. La speranza di Gilardino è quello di recuperarlo presto. Brutte notizie per il Pisa: il giovane talento Ebenezer Akinsanmiro sarà costretto a fermarsi dopo l’infortunio riportato durante la gara contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il centrocampista nigeriano, tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

akinsanmiro pisa le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l8217infortunio contro la cremonese le ultime

© Calcionews24.com - Akinsanmiro Pisa, le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese: le ultime

Scopri altri approfondimenti

akinsanmiro pisa condizioni centrocampistaAkinsanmiro Pisa, le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese: le ultime - Akinsanmiro Pisa: infortunio alla spalla, un duro colpo per i nerazzurri toscani. Scrive calcionews24.com

akinsanmiro pisa condizioni centrocampistaPisa, dopo Cuadrado si ferma anche Akinsanmiro - Attorno al minuto sessanta della sfida dei nerazzurri contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di ... Segnala gianlucadimarzio.com

akinsanmiro pisa condizioni centrocampistaFLASH | Infortunio Cuadrado e non solo, doppia tegola per Gilardino in Pisa-Cremonese! - Tornato titolare per la seconda volta in stagione, Pisa- Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Akinsanmiro Pisa Condizioni Centrocampista