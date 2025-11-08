Agguato al giovane accoltellato la rabbia del padre | Viviamo come sotto assedio

Ravenna, 8 novembre 2025 – Stava per succedere di nuovo. A pochi mesi dall’accoltellamento subìto in piazza Duomo, che aveva scosso Ravenna e acceso il dibattito nazionale sulla sicurezza giovanile, il figlio dell’ingegner Francesco Patrizi si trova ancora una volta vittima di un’aggressione. Un vero e proprio agguato, questa volta ai giardini Speyer, zona caldissima da sempre sorvegliata per la presenza di gruppi turbolenti. Era metà pomeriggio, la città immersa nella quiete apparente di novembre. Poi, all’improvviso, il silenzio si è spezzato. Il racconto del padre . “Mio figlio stava raggiungendo la madre, che lo aspettava dopo la scuola – racconta Patrizi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

