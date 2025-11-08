Agguato al giovane accoltellato la rabbia del padre | Viviamo come sotto assedio
Ravenna, 8 novembre 2025 – Stava per succedere di nuovo. A pochi mesi dall’accoltellamento subìto in piazza Duomo, che aveva scosso Ravenna e acceso il dibattito nazionale sulla sicurezza giovanile, il figlio dell’ingegner Francesco Patrizi si trova ancora una volta vittima di un’aggressione. Un vero e proprio agguato, questa volta ai giardini Speyer, zona caldissima da sempre sorvegliata per la presenza di gruppi turbolenti. Era metà pomeriggio, la città immersa nella quiete apparente di novembre. Poi, all’improvviso, il silenzio si è spezzato. Il racconto del padre . “Mio figlio stava raggiungendo la madre, che lo aspettava dopo la scuola – racconta Patrizi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’omicidio di Francesco “Ciccio” Vinci: giovane attivista ucciso a 18 anni: Francesco “Ciccio” Vinci aveva appena 18 anni quando, il 10 dicembre 1976, fu vittima di un agguato mortale a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Studente liceale e giovane atti - facebook.com Vai su Facebook
Parroco accoltellato a Gela, arrestato un giovane - I carabinieri di Gela hanno arrestato il ventiseienne Francesco Ascia che sarebbe l'autore dell'aggressione al parroco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri. Lo riporta ansa.it
Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all'addome dalla compagna per gelosia. L'agguato e la rissa a colpi di bottiglia - Una ragazza di 22 anni, inconta, è stata ferita da una coltellata all’addome durante una ... Da msn.com
Sedicenne ucciso con colpo di pistola in un agguato, 3 fermati. Meloni: "Giustizia sia rapida e severa" - Sequestrata l'arma del delitto, si tratta di una pistola con matricola abrasa. msn.com scrive