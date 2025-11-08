Aggredita sul treno in Brianza modella si difende con lo spray al peperoncino | ‘Nessuno mi ha aiutata’

Notizieaudaci.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brianza, la modella aggredita sul treno: ‘Tutti guardavano, nessuno è intervenuto’. Impaurita e sola, nonostante decine di passeggeri intorno. Così si è sentita Stephanie A., modella brasiliana di origini italiane, durante la violenta aggressione subita su un treno in Brianza. La giovane ha raccontato tutto sui social, pubblicando un video in cui si sente la sua voce disperata chiedere al suo aggressore: “Perché lo hai fatto?!” Grazie alla sua reazione pronta – lo spray al peperoncino – è riuscita a evitare conseguenze peggiori e a difendersi da sola, in un contesto di apparente indifferenza generale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

aggredita sul treno in brianza modella si difende con lo spray al peperoncino 8216nessuno mi ha aiutata8217

© Notizieaudaci.it - Aggredita sul treno in Brianza, modella si difende con lo spray al peperoncino: ‘Nessuno mi ha aiutata’

Altre letture consigliate

aggredita treno brianza modellaIl video della modella aggredita sul treno a Monza, la denuncia sui social: «Salva grazie allo spray al peperoncino» - Una ragazza brasiliana ha denunciato l'aggressione subita su un convoglio tra la stazione di Carnate Usmate ... Da ilmattino.it

aggredita treno brianza modellaAggredita sul treno da uno straniero, modella si salva grazie allo spray al peperoncino - La denuncia di Stephanie, modella brasiliana: “Minuti infiniti, nessuno mi ha aiutata. laprovinciadivarese.it scrive

aggredita treno brianza modellaMonza, modella aggredita sul treno: "Salva grazie a spray, nessuno mi ha aiutata" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Monza, modella aggredita sul treno: 'Salva grazie a spray, nessuno mi ha aiutata' ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredita Treno Brianza Modella