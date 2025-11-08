Aggredita sul treno in Brianza modella si difende con lo spray al peperoncino | ‘Nessuno mi ha aiutata’
Brianza, la modella aggredita sul treno: ‘Tutti guardavano, nessuno è intervenuto’. Impaurita e sola, nonostante decine di passeggeri intorno. Così si è sentita Stephanie A., modella brasiliana di origini italiane, durante la violenta aggressione subita su un treno in Brianza. La giovane ha raccontato tutto sui social, pubblicando un video in cui si sente la sua voce disperata chiedere al suo aggressore: “Perché lo hai fatto?!” Grazie alla sua reazione pronta – lo spray al peperoncino – è riuscita a evitare conseguenze peggiori e a difendersi da sola, in un contesto di apparente indifferenza generale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
