Agenzia delle Entrate nuovo allarme truffa | come difendersi
Ci risiamo. Segnalata l’ennesimo tentativo di truffa ai danni degli italiani. Stavolta ci è andata di mezzo (suo malgrado) l’Agenzia delle Entrate Talmente diffusi e continui che non si fa tempo ad aggiornare l’elenco dei tentativi di truffa in atto ai danni degli italiani. Mail, SMS, telefonate, messaggi che arrivano da mittenti sconosciuti sui social. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
? Nuovi tentativi di #Phishing? Circolano false comunicazioni a nome #AgenziaEntrate sui temi #criptovalute e #rimborsi fiscali: scopri nella nostra area tematica come riconoscerle e come difenderti t.ly/FmCP8 - X Vai su X
TRUFFA AGENZIA ENTRATE URGENTE! Falso Avviso su Redditi Esteri In questo focus fisco ci occupiamo della nuova truffa da parte di una falsa agenzia delle entrate. ___ Se il video ti è stato utile lascia un mi piace :) ___ #phishing #truffa #agenziadelleentr - facebook.com Vai su Facebook
Nuova truffa Agenzia delle Entrate. Ecco cosa fare se ricevi questo messaggio - L'Agenzia delle Entrate lancia un nuovo allarme truffa, a fronte del versamento di imposte, si promette il trasferimento di ingenti somme. Secondo money.it
RIMBORSI Truffe online: attenzione a falsi rimborsi fiscali e phishing sulle criptovalute - L’ Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo allarme su tentativi di truffa online che circolano a suo nome. Lo riporta statoquotidiano.it
L'Agenzia delle Entrate lancia un nuovo allarme: con questra truffa sottraggono tutti i dati - Nuovo avviso di Agenzia delle Entrare che mette in guardia i contribuenti, portando all'attenzione una pericolosa truffa. Secondo ilgiornale.it