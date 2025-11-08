Affari Tuoi giocata male | il cambio pacco sconvolge tutti

Daniele dalla Puglia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 8 novembre. Il pacchista nella vita lavora come magazziniere insieme al fratello maggiore, Davide. Ma è anche vocalist a chiamata. Con lui ha giocato un altro fratello, Alessio, infermiere. Il loro pacco era il numero 10. Nel corso della puntata ha accettato un cambio che poi si è rivelato parecchio sfortunato. Ha lasciato andare ben 300mila euro, il pacco più alto del gioco. A un passo dalla fine, invece, Daniele ha accettato un'altra offerta del dottore, decidendo di chiudere la partita con 35mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "giocata male": il cambio pacco sconvolge tutti

