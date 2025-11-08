addio per sempre a beppe vessicchio le cause della morte

Con la scomparsa di Beppe Vessicchio, la musica italiana perde una delle sue figure più amate e riconoscibili. Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto familiare del Festival di Sanremo, Vessicchio è stato per decenni un simbolo di competenza, eleganza e umanità. La sua barba inconfondibile, la voce pacata e il sorriso discreto lo avevano reso un punto di riferimento non solo artistico, ma anche umano. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio aveva mostrato sin da giovane un talento naturale per la musica. Dopo gli studi al Conservatorio, intraprese una carriera che lo portò a collaborare con alcuni dei più grandi interpreti italiani, da Mina a Zucchero, da Andrea Bocelli a Gino Paoli, fino agli Elio e le Storie Tese, con i quali realizzò progetti divenuti di culto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

