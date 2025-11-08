Addio per sempre a Beppe Vessicchio le cause della morte
Con la scomparsa di Beppe Vessicchio, la musica italiana perde una delle sue figure più amate e riconoscibili. Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto familiare del Festival di Sanremo, Vessicchio è stato per decenni un simbolo di competenza, eleganza e umanità. La sua barba inconfondibile, la voce pacata e il sorriso discreto lo avevano reso un punto di riferimento non solo artistico, ma anche umano. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio aveva mostrato sin da giovane un talento naturale per la musica. Dopo gli studi al Conservatorio, intraprese una carriera che lo portò a collaborare con alcuni dei più grandi interpreti italiani, da Mina a Zucchero, da Andrea Bocelli a Gino Paoli, fino agli Elio e le Storie Tese, con i quali realizzò progetti divenuti di culto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Addio a Beppe Peirone, il cuore buono della Croce Bianca di Ceva Oggi tutta Ceva e Paroldo piangono Giuseppe “Beppe” Peirone, storico volontario della Croce Bianca, scomparso a 77 anni. - facebook.com Vai su Facebook
"#BeppeBigazzi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Da libero.it
Beppe Vessicchio è morto a 69 anni per polmonite interstiziale. Addio al ‘maestro’ di Sanremo - Lo storico direttore d’orchestra è deceduto all’ospedale San camillo di Roma a seguito di una complicazione improvvisa ... Come scrive msn.com
È morto Beppe Vessicchio, addio al direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo: “Deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente” - Il celebre maestro si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma dopo una complicazione improvvisa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it