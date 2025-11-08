Addio Beppe Vessicchio | il direttore d’orchestra muore a 69 anni

Anteprima24.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, è morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

addio beppe vessicchio il direttore d8217orchestra muore a 69 anni

© Anteprima24.it - Addio Beppe Vessicchio: il direttore d’orchestra muore a 69 anni

News recenti che potrebbero piacerti

addio beppe vessicchio direttoreMorto Beppe Vessicchio. Addio all'amato direttore d'orchestra: aveva 69 anni - L'amato direttore d'orchestra è scomparso oggi all'età di 69 anni. ilgiornale.it scrive

addio beppe vessicchio direttorePeppe Vessicchio morto, addio al Maestro: aveva 69 anni. Da Amici a Sanremo: chi era - È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, detto Beppe. Da msn.com

addio beppe vessicchio direttoreAddio a Peppe Vessicchio, aveva 69 anni. Com'è morto il celebre direttore d'orchestra - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, morto all'età di 69 anni. Scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Beppe Vessicchio Direttore