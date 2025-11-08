Addio Beppe l’anima leggera della musica italiana

Ci sono persone che entrano nella vita collettiva senza alzare la voce, senza pretendere il centro della scena, eppure finiscono per diventare irrinunciabili. Beppe Vessicchio era così: un sorriso appena accennato, la barba che sembrava fatta per raccontare storie, lo sguardo di chi sapeva ascoltare prima ancora di dirigere. Non era solo un direttore d’orchestra, era una presenza che conosceva il tempo giusto delle emozioni: un gesto di mano, una pausa, uno stacco improvviso che faceva capire che la musica – quella vera – non è mai una questione di rumore, ma di profondità paziente. Lo abbiamo conosciuto tutti a Sanremo, ma in realtà lui stava da un’altra parte, come se quel palco fosse solo un passaggio obbligato verso ciò che contava davvero: la musica come atto umano, non come spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

