Addio al Maestro Peppe Vessicchio | si è spento a Roma a 69 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Era ricoverato. Giuseppe “Peppe” Vessicchio, uno dei volti più amati e riconoscibili della musica italiana, è morto oggi, 8 novembre, a Roma, all’età di 69 anni. Il celebre direttore d’orchestra era ricoverato al San Camillo Forlanini, dove si trovava in rianimazione. Secondo quanto comunicato dall’ospedale, il maestro avrebbe avuto “complicanze severe” nelle ultime ore. La famiglia, in una nota diffusa dalla struttura sanitaria, ha chiesto il massimo riserbo. I funerali si terranno in forma privata. Una vita dedicata alla musica. Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Peppe Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo 1956. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio al Maestro Peppe Vessicchio: si è spento a Roma a 69 anni

