Addio al maestro Peppe Vessicchio il direttore d' orchestra è morto a 69 anni

Figura iconica del Festival di Sanremo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato per l'improvviso aggravamento di una polmonite interstiziale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio al maestro Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra è morto a 69 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Addio al Maestro Peppe Vessicchio Il mondo della musica italiana perde uno dei suoi volti più amati. Peppe Vessicchio è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di una complicazione improvvisa. Per tutti noi resterà il Maestro dell’Aristo - facebook.com Vai su Facebook

È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Da tg24.sky.it

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Come scrive libero.it

Dramma nel mondo della musica, addio al maestro Vessicchio: aveva 69 anni - La scomparsa del celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e noto volto televisivo è avvenuta questo pomeriggio presso l'ospedale San Camillo di Roma ... Riporta quicosenza.it