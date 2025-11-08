Addio al Maestro Beppe Vessicchio

16.30 E' morto il Maestro Giuseppe Vessicchio. Lo rende noto l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era ricoverato in rianimazione per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo,aggiunge l'ospedale spiegando che Vessicchio ha avuto "complicanze severe". Funerali si svolgeranno in forma privata. Compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore, la bacchetta più amata del Festival di Sanremo. Era nato a Napoli il 17 marzo 1956. Ha collaborato con i più grandi artisti italiani e non solo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it