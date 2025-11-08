Addio al maestro Beppe Vessicchio l’anima gentile della musica italiana
Con la scomparsa di Beppe Vessicchio, la musica italiana perde una delle sue figure più amate, riconoscibili e autentiche. Direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e simbolo di eleganza e competenza, Vessicchio ha rappresentato per decenni il volto rassicurante della cultura musicale televisiva, ma anche un pilastro di rigore e sensibilità artistica. La sua barba, il suo sorriso discreto e la sua voce pacata hanno accompagnato generazioni di spettatori, trasformandolo in qualcosa di più di un semplice musicista: un punto di riferimento umano e culturale. Le origini di un talento. Nato a Napoli nel 1956, Beppe Vessicchio ha mostrato sin da giovane un talento naturale per la musica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
