Lutto nella musica italiana: addio al maestro Beppe Vessicchio. Lutto profondo nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore. Aveva 69 anni. Il maestro si è spento nel pomeriggio all’ ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. La notizia, appresa dall’ Adnkronos da fonti vicine al musicista, ha suscitato immediato cordoglio nel mondo artistico e televisivo. Un simbolo popolare della musica italiana. Con la sua barba inconfondibile e lo sguardo gentile, Peppe Vessicchio – nato Giuseppe Vessicchio a Napoli il 17 marzo 1956 – è stato uno dei volti più amati della cultura pop italiana, capace di unire competenza tecnica e calore umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Addio al Maestro Beppe Vessicchio, è morto all'improvviso a 69 anni: il direttore d'orchestra dei record