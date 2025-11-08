Addio al Maestro Beppe Vessicchio è morto all’improvviso a 69 anni | il direttore d’orchestra dei record

Notizieaudaci.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nella musica italiana: addio al maestro Beppe Vessicchio. Lutto profondo nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore. Aveva 69 anni. Il maestro si è spento nel pomeriggio all’ ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. La notizia, appresa dall’ Adnkronos da fonti vicine al musicista, ha suscitato immediato cordoglio nel mondo artistico e televisivo. Un simbolo popolare della musica italiana. Con la sua barba inconfondibile e lo sguardo gentile, Peppe Vessicchio – nato Giuseppe Vessicchio a Napoli il 17 marzo 1956 – è stato uno dei volti più amati della cultura pop italiana, capace di unire competenza tecnica e calore umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

addio al maestro beppe vessicchio 232 morto all8217improvviso a 69 anni il direttore d8217orchestra dei record

© Notizieaudaci.it - Addio al Maestro Beppe Vessicchio, è morto all’improvviso a 69 anni: il direttore d’orchestra dei record

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio maestro beppe vessicchioBeppe Vessicchio è morto a 69 anni per polmonite interstiziale. Addio al ‘maestro’ di Sanremo - Lo storico direttore d’orchestra è deceduto all’ospedale San camillo di Roma a seguito di una complicazione improvvisa ... msn.com scrive

addio maestro beppe vessicchioAddio a Beppe Vessicchio: il Maestro gentile che ha insegnato alla musica italiana a respirare - Se ne è andato Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato del Festival di Sanremo, l’uomo che con un solo gesto della mano riusciva a dare anima a un’intera melodia. Si legge su domanipress.it

addio maestro beppe vessicchioAddio a Beppe Vessicchio, direttore d'orchestra al Festival di Sanremo e maestro ad «Amici» - E' morto all'ospedale San Camillo di Roma per una polmonite interstiziale. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Maestro Beppe Vessicchio