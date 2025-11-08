Addio a Peppe Vessicchio

Lutto nel mondo della TV e della musica italiana. È morto il maestro Beppe Vessicchio. Ricoverato all'Ospedale San Camillo di Roma nei giorni scorsi, si è spento oggi, all'età di 69 anni, per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Chi era Peppe Vessicchio. Giuseppe Vessicchio, dai più conosciuto come Beppe o Peppe, è stato uno dei direttori d'orchestra più iconici in Italia grazie alle sue oltre 30 partecipazioni al Festival di Sanremo. Di queste, ne ha vinte quattro: nel 2000 con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte che di Valerio Scanu e nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni.

