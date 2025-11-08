Addio a Peppe Vessicchio | il maestro più amato della musica italiana è morto a 69 anni

Si è spento all’età di 69 anni Peppe Vessicchio, uno dei direttori d’orchestra più celebri e amati della musica italiana. Il maestro è morto a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata improvvisamente. Era ricoverato al San Camillo di Roma, dove le sue condizioni si sono deteriorate nelle ultime ore. La notizia della scomparsa è stata diffusa dall’ agenzia Adnkronos, mentre la famiglia ha comunicato che i funerali si terranno in forma privata. Una vita dedicata alla musica. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Peppe Vessicchio è stato un compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra capace di coniugare tecnica, sensibilità e carisma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Addio a Peppe Vessicchio: il maestro più amato della musica italiana è morto a 69 anni

