Addio a Peppe Vessicchio | il maestro più amato della musica italiana è morto a 69 anni

Tivvusia.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento all’età di 69 anni Peppe Vessicchio, uno dei direttori d’orchestra più celebri e amati della musica italiana. Il maestro è morto a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata improvvisamente. Era ricoverato al San Camillo di Roma, dove le sue condizioni si sono deteriorate nelle ultime ore. La notizia della scomparsa è stata diffusa dall’ agenzia Adnkronos, mentre la famiglia ha comunicato che i funerali si terranno in forma privata. Una vita dedicata alla musica. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Peppe Vessicchio è stato un compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra capace di coniugare tecnica, sensibilità e carisma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

addio a peppe vessicchio il maestro pi249 amato della musica italiana 232 morto a 69 anni

© Tivvusia.com - Addio a Peppe Vessicchio: il maestro più amato della musica italiana è morto a 69 anni

Approfondisci con queste news

addio peppe vessicchio maestroAddio a Peppe Vessicchio, il 'Maestro' per antonomasia tra Sanremo e tv - Non solo un musicista, ma una presenza gentile, rassicurante, quasi familiare: un simbolo discreto e popolare della tv Se c'è una voce che resterà nella memoria collettiva degli italiani, è quella che ... Scrive adnkronos.com

addio peppe vessicchio maestroÈ morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Secondo tg24.sky.it

addio peppe vessicchio maestroAddio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Peppe Vessicchio Maestro