Addio a Peppe Vessicchio il ‘Maestro’ per antonomasia tra Sanremo e tv

(Adnkronos) – Se c'è una voce che resterà nella memoria collettiva degli italiani, è quella che annunciava: "Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio". Bastava quella frase, un applauso, un cenno di bacchetta, e tutto sembrava al suo posto, l'orchestra, il cantante, il pubblico. Il direttore d'orchestra e arrangiatore Peppe Vessicchio è morto all'età di 69 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

