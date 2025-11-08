Addio a Peppe Vessicchio il Maestro di Sanremo e della musica italiana

Si è spento a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma il direttore d’orchestra partenopeo Peppe Vessicchio, simbolo di eleganza e talento. Quattro vittorie al Festival di Sanremo e una carriera leggendaria tra musica, tv e teatro. La musica italiana perde una delle sue figure più amate e riconoscibili: è morto Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Addio a Peppe Vessicchio, il Maestro di Sanremo e della musica italiana

