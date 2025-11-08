Addio a Peppe Vessicchio il celebre maestro della musica italiana si è spento a 69 anni

Grave lutto nel mondo della musica italiana: è scomparso all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto noto della televisione, si è spento nel pomeriggio di oggi presso l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una complicazione improvvisa. La notizia della sua morte è stata resa nota da fonti vicine.

