Addio a Peppe Vessicchio | il celebre direttore d’orchestra è morto a 69 anni

È morto Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore napoletano, si è spento all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata in modo improvviso e irreversibile. Ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito per un peggioramento repentino delle sue condizioni di salute, Vessicchio è deceduto questo pomeriggio, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica italiana. A darne notizia è stata l’agenzia Adnkronos. I funerali, come reso noto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Peppe Vessicchio è stato una delle figure più amate e riconoscibili della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it