Addio a Peppe Vessicchio | il celebre direttore d’orchestra è morto a 69 anni
È morto Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore napoletano, si è spento all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata in modo improvviso e irreversibile. Ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito per un peggioramento repentino delle sue condizioni di salute, Vessicchio è deceduto questo pomeriggio, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica italiana. A darne notizia è stata l’agenzia Adnkronos. I funerali, come reso noto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Peppe Vessicchio è stato una delle figure più amate e riconoscibili della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
San Benedetto del Tronto, addio a Peppe il Barbiere. Giuseppe Santroni Onoranze Funebri Garofano - facebook.com Vai su Facebook
È morto Peppe Vessicchio, addio al mitico direttore d'orchestra - È morto a 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto iconico della musica italiana e del Festival di Sanremo ... Scrive corrieredellosport.it
Addio a Peppe Vessicchio, il maestro più amato d'Italia - Figura simbolo del Festival di Sanremo, è stato anche compositore, arrangiatore e volto amatissimo della televisione ital ... Riporta stabiachannel.it
Addio a Peppe Vessicchio, aveva 69 anni. Com'è morto il celebre direttore d'orchestra - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, morto all'età di 69 anni. corrieredellumbria.it scrive