Addio a James Watson morto a 97 anni dopo ricovero per un’infezione il Premio Nobel per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA

La morte di Watson segna la fine di un’epoca per la biologia molecolare. Nel 1953, appena ventiquattrenne, insieme a Francis Crick riuscì a identificare la struttura del DNA come una lunga scala attorcigliata, composta da due filamenti complementari. Il Nobel nel 1962 È morto all’età di 97 an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a James Watson, morto a 97 anni “dopo ricovero per un’infezione” il Premio Nobel per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA

