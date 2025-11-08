Addio a James D Watson padre del DNA Il ricordo dello scienziato Antonio Giordano

Lifeandnews.it | 8 nov 2025

James D. Watson è morto all’ età di 97 anni in un ospizio di Long Island, New York. Era uno dei pochissimi scienziati a poter vantare di avere ottenuto per le sue ricerche, non solo il premio Nobel per la medicina, ma anche un emoji: quella che raffigura la doppia elica del Dna su milioni . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

addio a james d watson padre del dna il ricordo dello scienziato antonio giordano

© Lifeandnews.it - Addio a James D. Watson, padre del DNA. Il ricordo dello scienziato Antonio Giordano

