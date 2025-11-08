Addio a Giuseppe Peppe Vessicchio morto a 69 anni il direttore d' orchestra per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente

È morto a Roma a 69 anni Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra simbolo di Sanremo e volto amato della tv. Il maestro era ricoverato per una polmonite improvvisa È morto a 69 anni, nel pomeriggio di oggi, il direttore d'orchestra e arrangiatore Giuseppe, detto "Peppe", Vessicchio. Il maestro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Giuseppe "Peppe" Vessicchio, morto a 69 anni il direttore d'orchestra per una "polmonite interstiziale precipitata rapidamente"

Scopri altri approfondimenti

In migliaia per l'ultimo saluto al 16enne Giuseppe Di Dio Lutto cittadino a Capizzi https://ondatv.it/38-ultime-notizie/45746-addio-al-16enne-giuseppe-di-dio.html Leggi anche l'articolo di Comunicare24 https://www.comunicare24.it/capizzi-in-lutto-per-lultimo-sal - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... libero.it scrive

È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Scrive tg24.sky.it

Addio al Maestro Peppe Vessicchio, volto iconico di Sanremo e della musica Italiana - È morto all'età di 69 anni il Maestro Peppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto iconico di Sanremo. Da drcommodore.it