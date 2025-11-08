Addio a Beppe Vessicchio | l’annuncio e la nota sul funerale

Addio a Beppe Vessicchio: il Maestro che ha fatto vibrare l’Italia è morto a 69 anni. Cos’è accaduto . Nato a Napoli nel 1956, Peppe Vessicchio è diventato uno dei volti più amati della musica italiana. Direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore, ha accompagnato decine di artisti sul palco del Festival di Sanremo, portando la sua maestria e la sua energia contagiosa davanti a milioni di spettatori. La sua capacità di unire tecnica impeccabile e sensibilità musicale lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Ma Vessicchio non è solo un maestro di note: il suo carisma e la sua simpatia lo hanno trasformato in una vera icona televisiva, capace di conquistare anche chi della musica sapeva poco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

