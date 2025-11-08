Addio a Beppe Vessicchio | il cuore della musica italiana si ferma a 69 anni
Il maestro della musica italiana si è spento a Roma: una carriera tra Sanremo, grandi artisti e televisione.. Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e volto amatissimo della televisione, morto oggi all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma. La causa del decesso è stata una polmonite interstiziale precipitata rapidamente, come confermato dai medici. I funerali si terranno in forma strettamente privata, secondo la volontà della famiglia. Un volto familiare, una musica riconoscibile. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio, per tutti semplicemente Beppe, ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano con la sua competenza, la sua umanità e il suo stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
