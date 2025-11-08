Accadde oggi | 8 novembre il nuovo presidente USA è John Fitzgerald Kennedy

Fremondoweb.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande il suo impegno per i diritti civili delle minoranze, in particolare degli afroamericani L’8 novembre 1960, a 43 anni, John Fitzgerald Kennedy, candidato alle elezioni presidenziali, vinse e divenne il 35° presidente degli Stati Uniti d’America, il più giovane . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 novembre, il nuovo presidente USA è John Fitzgerald Kennedy

