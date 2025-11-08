Accadde oggi | 8 novembre il nuovo presidente USA è John Fitzgerald Kennedy
Grande il suo impegno per i diritti civili delle minoranze, in particolare degli afroamericani L’8 novembre 1960, a 43 anni, John Fitzgerald Kennedy, candidato alle elezioni presidenziali, vinse e divenne il 35° presidente degli Stati Uniti d’America, il più giovane . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
, Lunedì 7 Novembre 1977 La polizia chiude il collettivo di via dei Volsci Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+07+novembre&fyi=2&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook
06/11/1954 – Debutta “Fortunatissimo” il primo programma a quiz della televisione italiana #accaddeoggi - X Vai su X
Almanacco | Sabato 8 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbi del giorno - Kennedy viene eletto sconfiggendo Richard Nixon, diventando così il più giovane presidente degli Stati Uniti: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Da modenatoday.it
Almanacco del 4 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Yasser Arafat, 75 anni, viene dichiarato clinicamente morto dai medici dell'ospedale militare di Parigi dove era ricoverato. Segnala arezzonotizie.it
Almanacco del primo novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Sabato 1 Novembre è il 306° giorno del calendario gregoriano, mancano 59 giorni alla fine dell’anno. Riporta arezzonotizie.it