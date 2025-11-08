Abbiamo promesso di non mangiarci a vicenda siamo sopravvissuti bevendo sangue di tartaruga È un miracolo che siamo qui a raccontarlo | la storia della famiglia rimasta 37 giorni alla deriva nel Pacifico

“Fino ad oggi, non so davvero come siamo sopravvissuti. Ogni notte guardavamo il sole tramontare e ci chiedevamo se saremmo stati ancora lì per vederlo sorgere al mattino. Non sapevamo mai se avremmo superato la notte”. A parlare è Douglas Robertson, oggi 71enne, un contabile di Londra. Ma nel 1972 era un ragazzo di 18 anni che, insieme alla sua famiglia, ha vissuto una delle più straordinarie storie di sopravvivenza in mare mai documentate. Per 37 giorni, lui, la famiglia e altri cinque membri dell’equipaggio rimasero alla deriva nell’Oceano Pacifico, combattendo la fame, la sete, gli squali e la disperazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo promesso di non mangiarci a vicenda, siamo sopravvissuti bevendo sangue di tartaruga. È un miracolo che siamo qui a raccontarlo”: la storia della famiglia rimasta 37 giorni alla deriva nel Pacifico

Approfondisci con queste news

Vi abbiamo promesso una sorpresa e quindi che sorpresa sia! Arriva questo weekend la JUJUTSU KAISEN LOTTERY!!! Come funziona? Semplice! Tutti coloro che acquisteranno tra venerdì 7 e sabato 8 novembre un qualsiasi prodotto a tema Jujutsu Kaisen - facebook.com Vai su Facebook

“Abbiamo promesso di non mangiarci a vicenda, siamo sopravvissuti bevendo sangue di tartaruga. È un miracolo che siamo qui a raccontarlo”: la storia della famiglia rimasta ... - Douglas Robertson racconta la drammatica storia di sopravvivenza della sua famiglia nell'Oceano Pacifico nel 1972, tra squali e disperazione ... Riporta ilfattoquotidiano.it

«Abbiamo promesso di non mangiarci a vicenda»: il racconto della famiglia sopravvissuta 38 giorni alla deriva nell'oceano - Era in barca a vela con la famiglia quando ha sentito una serie di colpi preannunciare il disastro. Da msn.com