A Verucchio il Natale è diffuso per tutto il comune | il programma delle iniziative

A partire da domenica 7 dicembre e fino a martedì 6 gennaio 2026, Verucchio si veste di festa per un Natale diffuso tra il Borgo Antico e Villa Verucchio, con un ricco calendario di eventi, concerti, spettacoli, solidarietà e tradizioni che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

