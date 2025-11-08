3DS Red Viper v1.20 | Finalmente il Multiplayer Locale Arriva sul tuo 3DS!

La scena homebrew del Nintendo 3DS non smette mai di stupire, e Red Viper, l’emulatore del Virtual Boy più performante per la console di Nintendo, si supera con una nuova, attesissima release. Skyfloogle ha infatti appena pubblicato la versione 1.2.0, che introduce una feature che molti sognavano: il multiplayer locale! Per chi non lo conoscesse, Red Viper è l’emulatore che ha portato la libreria dei giochi Virtual Boy sul 3DS, sfruttando al massimo l’hardware limitato della console grazie a un dynamic recompiler e a un renderer accelerato, garantendo prestazioni fluide anche sul modello “Old 3DS” originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net