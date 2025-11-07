Zygmunt Bauman e l’eredità che parla al nostro presente
Bauman è universalmente noto per aver descritto la società del Duemila come “liquida”, ma prima di morire aveva dato alle stampe un libro, Retrotopia, in cui antivedeva il ritorno dei trinceramenti a cui assistiamo oggi in tutto l’Occidente, e fin dagli anni Novanta coglieva i segnali di un’oscillazione del pendolo da un estremo di libertà a una disperata ricerca di sicurezza, di un “bisogno di fascismo”. L’impianto freudiano della sociologia di Bauman gli ha consentito di cogliere la natura anarchica e (auto)distruttiva del fascismo, di cui vediamo una devastante incarnazione nella “liquidità” di Donald Trump, nell’uso non solo arrogante ma anche sorprendentemente ondivago del potere che esercita. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige. . "L'EREDITA' Di ZYGMUNT BAUMAN", UN LIBRO E UN CONVEGNO PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DEL GRANDE PENSATORE A 100 anni dalla nascita di Zygmunt Bauman, uno dei pensatori più rilevanti del N - facebook.com Vai su Facebook