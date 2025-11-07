Zero Motorcycles tra presente e futuro | a Eicma la gamma e le novità in arrivo

Zero Motorcycles porta a Eicma 2025 il suo scooter LS1: con una velocità massima di 100 kmh circa, corrisponde a un 110 cc endotermico. La batteria principale è posta sotto la pedana piatta, in grado di mantenere basso il baricentro, ma la peculiarità dello scooter elettrico è quella di optare per un sottosella dove riporre due caschi oppure una seconda batteria, in grado di portare l'autonomia complessiva da 115 a 170 km con una sola carica dallo 0 al 100%. Fiore all'occhiello della gamma Zero Motorcycles è poi la crossover DsrX, che si aggiorna per la nuova stagione. Con Pierre-Martin Bos, Ceo del brand, parliamo di tutto questo e anche del futuro del marchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

