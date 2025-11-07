Tempo di lettura: 2 minuti La ridente cittadina sannita di Pietrelcina, luogo natale di San Pio, si prepara ad ospitare la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina”. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo venerdì 8 novembre 2025, alle ore 18.00, nell’antico e suggestivo borgo medievale. L’importante appuntamento, che celebra l’impegno nel sociale e i meriti di personalità che si sono distinte nel loro campo, sarà condotto dalla giornalista RAI Simona Rolandi e da Enzo Costanza. Il tema scelto per la XXIV edizione è “Per amore di ogni singolo uomo”. Un titolo che, come sottolineato dagli organizzatori, si inserisce nel contesto del Giubileo che si sta celebrando, invitando ad una riflessione profonda: “Il Giubileo che stiamo celebrando è un tempo di grazia da vivere in modo nuovo, dove il termine ‘nuovo’ non deve intendersi nella logica del ‘fare di più’, ma in quella del ‘fare meglio’ ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

