XXIV edizione del premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina
Tempo di lettura: 2 minuti La ridente cittadina sannita di Pietrelcina, luogo natale di San Pio, si prepara ad ospitare la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina”. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo venerdì 8 novembre 2025, alle ore 18.00, nell’antico e suggestivo borgo medievale. L’importante appuntamento, che celebra l’impegno nel sociale e i meriti di personalità che si sono distinte nel loro campo, sarà condotto dalla giornalista RAI Simona Rolandi e da Enzo Costanza. Il tema scelto per la XXIV edizione è “Per amore di ogni singolo uomo”. Un titolo che, come sottolineato dagli organizzatori, si inserisce nel contesto del Giubileo che si sta celebrando, invitando ad una riflessione profonda: “Il Giubileo che stiamo celebrando è un tempo di grazia da vivere in modo nuovo, dove il termine ‘nuovo’ non deve intendersi nella logica del ‘fare di più’, ma in quella del ‘fare meglio’ ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
XXIV edizione del "Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina" #Pietrelcina - facebook.com Vai su Facebook
Premio Internazionale "Padre Pio da Pietrelcina": c'è l'XXIV edizione - La ridente cittadina sannita di Pietrelcina, luogo natale di San Pio, si prepara ad ospitare la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina”. Si legge su msn.com
XXIV edizione del "Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina" - XXIV edizione del "Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina" OttoPagine ... msn.com scrive
Torna a Zafferana Etnea la XI Edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciuti - Con il costante impegno dell’Amministrazione comunale e del comitato organizzatore, torna puntuale anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio etneo: il Premio Internaz ... Riporta blogsicilia.it