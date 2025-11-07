X Factor 2025 terzo live | i riccioli biondi alla Marilyn di Paola Iezzi e gli altri beauty look della serata

X Factor per il terzo live si veste di anni ‘90 e i richiami beauty all’ultimo, trendyssimo, decennio del secolo scorso non sono mancati: dai colpi di sole di Francesco Gabbani alla frangia Oasis style di Tomasi fino al richiamo Madonna (che poi è un richiamo Marilyn) di Paola Iezzi arrivata in studio con una (quasi) distopica chioma riccioluta e bionda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

