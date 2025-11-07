X Factor 2025 | il Terzo Live tra nostalgia anni ’90 e tensione da gara
Come è andato l’appuntamento canoro?. Il terzo Live Show di X Factor 2025 è stato un vero tuffo negli anni Novanta – tema centrale della puntata, “ Back to the 90’s ” – tra ricordi musicali e la crescente tensione di una competizione sempre più accesa. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno difeso con grinta i propri artisti, sotto la guida di una sempre impeccabile Giorgia, padrona di casa e mediatrice di un tavolo acceso e appassionato. Alla fine di una serata trasformata in un gigantesco karaoke anni ’90, il verdetto è arrivato: MAYU, della squadra di Paola, è stata eliminata. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Le pagelle del terzo Live di X Factor - facebook.com Vai su Facebook
Stasera il terzo live di XFactor - X Vai su X
Musica anni ’90, screzi in giuria e Mayu eliminata: le pagelle del terzo live di “X Factor 2025” - Nella terza serata del talent show l'ospite musicale è stato Tommaso Paradiso. Si legge su iodonna.it
X Factor 2025 , le pagelle del terzo live: Achille Lauro si scusa con Giorgia e lo sfogo di Jake La Furia contro Francesco Gabbani - La vera protagonista del terzo live di X Factor non è la musica anni Novanta che punteggerà tutta la puntata ma una rosa bianca. vanityfair.it scrive
X Factor 2025: Mayu eliminata al terzo live; scontro Gabbani-Jake La Furia - Il riassunto del terzo live show di X Factor 2025, chi è stato eliminato, Tommaso Paradiso super ospite, le frizioni tra Jake La Furia e Francesco Gabbani ... Da msn.com