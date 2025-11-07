Come è andato l’appuntamento canoro?. Il terzo Live Show di X Factor 2025 è stato un vero tuffo negli anni Novanta – tema centrale della puntata, “ Back to the 90’s ” – tra ricordi musicali e la crescente tensione di una competizione sempre più accesa. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno difeso con grinta i propri artisti, sotto la guida di una sempre impeccabile Giorgia, padrona di casa e mediatrice di un tavolo acceso e appassionato. Alla fine di una serata trasformata in un gigantesco karaoke anni ’90, il verdetto è arrivato: MAYU, della squadra di Paola, è stata eliminata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - X Factor 2025: il Terzo Live tra nostalgia anni ’90 e tensione da gara