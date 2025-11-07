Wolverhampton a caccia di un nuovo allenatore | anche Tudor e Thiago Motta nel mirino la Juventus spera Tutti i dettagli

Wolverhampton a caccia di un allenatore, i due ex nel mirino degli inglesi: la società spera nell’addio di uno dei due per risparmiare. Una notizia inaspettata che, in casa Juventus, suona come una potenziale liberazione per le casse societarie. Il calciomercato Juve potrebbe subire un alleggerimento importante, grazie all’interesse proveniente dalla Premier League per due dei suoi ex allenatori. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Thiago Motta e Igor Tudor sarebbero finiti nella short list del Wolverhampton, club inglese alla ricerca di un sostituto dopo l’esonero del tecnico portoghese Vitor Pereira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wolverhampton a caccia di un nuovo allenatore: anche Tudor e Thiago Motta nel mirino, la Juventus spera. Tutti i dettagli

