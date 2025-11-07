Wec Bahrain Coletta | Il titolo sarebbe la consacrazione del programma Hypercar Ferrari

La Ferrari 499P si è dimostrata un progetto di successo e il titolo mondiale sarebbe il coronamento di questo programma, ha spiegato Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wec Bahrain, Coletta: "Il titolo sarebbe la consacrazione del programma Hypercar Ferrari"

