Wec Bahrain Coletta | Il titolo sarebbe la consacrazione del programma Hypercar Ferrari

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari 499P si è dimostrata un progetto di successo e il titolo mondiale sarebbe il coronamento di questo programma, ha spiegato Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wec bahrain coletta il titolo sarebbe la consacrazione del programma hypercar ferrari

© Gazzetta.it - Wec Bahrain, Coletta: "Il titolo sarebbe la consacrazione del programma Hypercar Ferrari"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wec bahrain coletta titoloWec Bahrain, Coletta: "Il titolo sarebbe la consacrazione del programma Hypercar Ferrari" - La Ferrari 499P si è dimostrata un progetto di successo e il titolo mondiale sarebbe il coronamento di questo programma, ha spiegato Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti ... Segnala msn.com

Ferrari, in Bahrain si decide tutto, Coletta: “Primo obiettivo il titolo Costruttori” - Le 499P torneranno in azione sul circuito di Sakhir, sede della 8 Ore del Bahrain, ultimo atto del FIA WEC 2025 ... formulapassion.it scrive

wec bahrain coletta titoloWEC, Ferrari a un passo dalla storia: “In Bahrain ci giochiamo due titoli iridati. Faremo di tutto per vincere” - La 8 Ore del Bahrain sarà il momento decisivo della stagione: la Ferrari arriva da leader in entrambe le classifiche e sogna un doppio titolo che manca da decenni. Riporta automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Wec Bahrain Coletta Titolo