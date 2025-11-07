Wabi-sabi come arredare casa con il design dell’imperfezione

In un mondo frenetico e spesso orientato alla ricerca ossessiva della perfezione estetica e digitale, il concetto giapponese di Wabi-sabi emerge come una filosofia profonda e affascinante. Questa estetica ci invita a guardare oltre l’idea classica di impeccabilità per scoprire la bellezza autentica che risiede nell’imperfezione, nella transitorietà e nell’autenticità delle cose. Pexels Lampada dalle linee organiche e toni neutri in un ambiente materico Radicato nel pensiero Zen, il Wabi-sabi ci ricorda che la bellezza non risiede nella perfezione immutabile, ma nella sua dissolvenza: nell’oggetto che si consuma, nel legno che si screpola e nella fragilità come parte integrante della vita stessa. 🔗 Leggi su Dilei.it

