Vlahovic Juventus colpo di scena | il Bayern Monaco si defila dalla corsa per l’attaccante

Inter News 24 Vlahovic Juventus, l’attaccante bianconero si allontana da una delle big d’Europa! Le ultime sul centravanti nel mirino dell’Inter. Un importante aggiornamento di mercato scuote il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco si è ritirato dalla corsa per l’attaccante della Juventus, interrompendo i contatti che, stando a quanto emerso, non hanno avuto sviluppi significativi da ottobre. Dopo le prime trattative tra il 5 e il 10 ottobre, il club tedesco ha deciso di fare un passo indietro, lasciando la strada libera a chi invece punta con più decisione sul giocatore serbo. 🔗 Leggi su Internews24.com

