Violate le norme anti terrorismo nel noleggio di auto e furgoni | 8 denunce

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato 8 persone per il reato di mancata comunicazione dei contratti di noleggio senza conducente al Ministero dell’Interno.L'indagine svolta nei mesi di settembre e ottobre e finalizzata alla verifica del corretto adempimento degli obblighi gravanti sui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Violate norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali... - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, carabinieri invocano norme anti terrorismo/ Nel mirino tabulati Sapone, Spoto, Scoppetta - Delitto di Garlasco, i carabinieri di Milano chiedono di applicare norme anti terrorismo: nel mirino 6 anni di tabulati di Sapone, Spoto e Scoppetta ... Riporta ilsussidiario.net

Terrorismo: operazione anti-Isis del Ros a Roma - Due le ordinanze per associazione con finalità di terrorismo: una è stata notificata in carcere al macedone di 41 anni Vulnet ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Norme anti-virus violate, 267 multe - C’è chi ha violato la quarantena, chi stava consumando alimenti o bevande in pubblico e, soprattutto, chi era in giro senza mascherina. Come scrive ilrestodelcarlino.it